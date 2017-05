Schauspieler Gunnar Möller ist tot

Traurige Neuigkeiten aus der Filmwelt: Film- und Theaterstar Gunnar Möller ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Das bestätigte nun seine Agentin.

Gunnar Möller: „Ich denke oft an Piroschka” bis "Tatort"

Schon früh wurde Gunnar Möller zum Star. 1940 spielte er im Film "Hänsel und Gretel", der Beginn einer langen Karriere. Seinen großen Durchbruch und den größten Erfolg feierte Gunnar Möller aber mit dem Film "Ich denke oft an Piroschka" von 1955. „Eigentlich hätte ich nur den einen Film drehen müssen, alle anderen Filme mit mir sind in Vergessenheit geraten”, witzelte er einmal in einem Interview.

Und der Berliner war bis zuletzt fleißig. So stand er noch 2015 für den Film "Die abhandene Welt" vor der Kamera und drehte 2016 den ARD-Film "Endstation Glück". Und auch im "Tatort" und in "Unser Charlie" war der Schauspieler zu sehen, wenn er nicht gerade Erfolge auf der Theaterbühne feierte.

Gunnar Möller hat seine Frau erschlagen

Neben der erfolgreichen Karriere gab es aber auch eine dunkle Zeit im Leben von Gunnar Möller. Am 24. September 1979 erschlug er im Affekt seine erste Frau. Beide stritten sich über die anstehende Scheidung. Dafür saß er fünf Jahre im Gefängnis.