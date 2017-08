Schauspieler Hywel Bennett ist tot

Hywel Bennett war einer der beliebtesten britischen Serien- und Filmdarsteller. Nun ist er im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Nachricht verkündete sein Agent. Bereits Ende Juli ist der Schauspieler von uns gegangen.

Hywel Bennett: Mit "Shelley" wurde er zum Mega-Star

Seinen Durchbruch feierte Hywel Bennett mit der Serie "Shelley". Von 1979 bis 1992 spielte er die Rolle James Shelley und wurde schnell zum Publikumsliebling.

Hywel Bennett begeisterte in zahlreichen Filmen

Und auch als Filmdarsteller begeisterte er in zahlreichen Filmen das Publikum. Ob in "Bube, König, As, Spion", "Alice im Wunderland", "Mord nach Maß" oder "Murder Elite" - Hywel Bennett spielte in seiner langen Karriere in zahlreichen Filmen mit!

Zuletzt überzeugte er in der Serie "EastEnders" in der Rolle von Jack Dalton.