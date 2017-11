Schauspieler Julio Oscar Mechoso ist gestorben

Große Trauer in Hollywood! Der beliebte Schauspieler Julio Oscar Mechoso ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Das berichtet nun der "Miami Herald".

Julio Oscar Mechoso starb an einem Herzinfarkt

Wie berichtet wird, starb Julio Oscar Mechoso bereits am Samstag an einem Herzinfarkt. "Julio ist ein einzigartiger und außergewöhnlicher Künstler. Ich sage das, weil seine Kunst bleiben wird. Sie wird niemals sterben", trauert sein Schauspiel-Kollege Andy Garcia öffentlich.

Julio Oscar Mechoso: Von der Gastrolle zum Hollywood-Blockbuster

In den 80er und 90er Jahren hielt sich Julio Oscar Mechoso vor allem mit Gast-Rollen in Serien wie "Matlock" oder "Miami Vice". Danach schaffte er es in Blockbuster wie "Irgendwann in Mexico", "Bad Boys - Harte Jungs" oder "Die Legende des Zorro". Nun trauert die Welt um den beliebten Star.