Schauspieler Klaus Wildbolz gestorben

Klaus Wildbolz ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 79 Jahren nach einer kurzen Krankheit.

Bekannt wurde der 79-Jährige durch Serien wie „Der Bergdoktor“, „Tatort“ oder „Das Traumschiff“. Auch in "Rosamunde Pilcher"-Verfilmungen spielte er mit. Durch seine zahlreichen TV-Auftritte ist er einem breiten Publikum bekannt geworden. Er war nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern war auch Theaterschauspieler.

Seinen großen Durchbruch hatte er mit der Show „Schnick-Schnak", welche in den 70er Jahren in der ARD lief. Am 25. August 1937 wurde er in Wien geboren, nach seinem Studium ging er zum Theater. Im Jahr 2008 starb seine Frau an Krebs.