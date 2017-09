Schauspieler Larrington Walker stirbt während Dreharbeiten!

Dramatische Todesmeldung aus der Filmwelt: Der beliebte Schauspieler Larrington Walker ist völlig überraschend gestorben!

Larrington Walker: Plötzlicher Tod in der Karibik

Larrington Walker war aktuell für Dreharbeiten in der Karibik. Der Sohn von Larrington Walker bestätigte die traurige Neuigkeit auf Facebook: "Larry, mein Dad, filmte in Guadeloupe. An einem freien Tag ging er alleine an den Strand, dort wurd später seine Leiche gefunden."

Was genau zu dem Tod von Larrington Walker geführt hat, ist nicht bekannt. Doch auch wenn der Schmerz bei seiner Familie tief sitzt, eines macht seinen Sohn glücklich: "Ich bin froh, dass er verstorben ist, als er das getan hat, was er am meisten liebte (Filme zu drehen) und dazu an einem wunderschönen Ort. Sein Erbe wird uns noch viele Jahre erhalten bleiben."

Larrington Walker drehte mit Liam Neeson und Idris Elba

Larrington Walker wurde in den 80er Jahren durch die Serie "The Chinese Detective" bekannt. Doch der Wahl-Brite drehte auch einige Filme mit Hollywoodgrößen! So stand der Schauspieler zum Beispiel mit Liam Neeson für "Lamb" vor der Kamera und drehte auch mit Idirs Elba den Film "Second Coming".