Schauspieler Miles Teller hat sich verlobt!

2013 verliebte sich Miles Teller in das schöne Model. Für beide ist es die große Liebe, die ein Leben lang halten soll! Und der Antrag des "Fantastic Four"-Stars hätte romantischer nicht sein können! Im Safari-Urlaub ging der Schauspieler vor seiner Liebsten auf die Knie. "Diese Zwei haben sich am Wochenende während einer afrikanischen Safari verlobt!! Ich kann es nicht glauben, dass das letzte Sperry-Mädchen verlobt ist. Ich liebe euch beide so sehr und bin so glücklich über dieses letzte Kapitel eurer Liebesgeschichte", schwärmt Keleighs Schwester Christie York bei Instagram und postet die süßen Bilder!

Miles Teller: "Sie ist großartig!"

Das Paar schwebt aktuell einfach auf Wolke Sieben! Wenn Miles über seine schlne Freundin spricht, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! "Sie ist großartig. Es ist ziemlich einfach, weil ihr Fulltime-Job momentan ist, mit mir zusammen zu sein. Vor ihr habe ich nie eine Frau in diese Welt eingeladen, weil ich nicht dachte, dass ich beides haben kann. Sie ermöglicht es mir, mich wirklich auf die Schauspielerei und auf das zu konzentrieren, was ich machen will. Sie kann ans Set kommen und mich besuchen und mit mir abhängen und lenkt mich davon nicht wirklich ab", schwärmte er erst kürzlich gegenüber "E! News!"