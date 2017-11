Schauspieler Peter Berling ist tot

Traurige Neuigkeiten aus der Filmwelt: Der beliebte Produzent, Schauspieler und Autor Peter Berling ist tot. Seine Agentur bestätigte jetzt die traurige Nachricht.

Peter Berling wurde 83 Jahre alt

Bereits am Montag verstarb Peter Berling im Alter von 83 Jahren. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Peter Berling: Bekannt durch "Der Name der Rose"

Bekannt wurde er unter anderem durch Filme wie "Der Name der Rose" oder "Gangs of New York". Im Laufe seiner Karriere spielte er in mehr als 130 Filmen!

Doch Peter Berling war mehr als nur Schauspieler. Er war auch ein erfolgreicher Produzent und auch Autor. So schrieb er zum Beispiel "Der Chauffeur" oder "Das Kreuz der Kinder". Als Produzent arbeitete er für den Weltbekannten Regisseur Rainer Werner Fassbinder.

Als Kind wuchs Peter Berling in Berlin und Osnabrück auf. Seit 1969 lebte der Schriftsteller und Schauspieler in Rom.