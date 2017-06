Schauspieler Roger Smith ist tot

Traurige Neuigkeiten aus Hollywood: TV-Legende Roger Smith ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Dies berichtet unter anderem die Seite "The Hollywood-Reporter".

Roger Smith: Als Privatdetektiv Jeff Spencer wurde der Schauspieler zum Teenie-Idol!

Seinen großen Durchbruch schaffte Roger Smith mit der Serie "77 Sunset Strip", in der er den Privatdetektiv Jeff Spencer verkörperte. Von 1958 bis 1963 spielte er in insgesamt 136 Folgen mit und mauserte sich schnell zum Teenie-Idol. In den 60er Jahren brillierte er außerdem in der Serie "Mister Roberts".

Auch als Filmstar hatte Roger Smith Erfolg. So war er unter anderem in "Der Mann mit den 1000 Gesichtern" oder "Rogue's Gallery" zu sehen.

Roger Smith: Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor

Neben der Schauspielerei war Roger Smith auch hinter der Kamera aktiv und arbeitete erfolgreich als Drehbuchautor und Filmproduzent.

Von 1956 bis 1965 war Roger Smith mit seiner ersten Frau Victoria Shaw verheiratet. Zusammen hat das Ex-Ehepaar drei Kinder. 1967 heiratete der Hollywoodstar seine Frau Ann-Margret Smith. Bis heute ware die beiden glücklich zusammen. Nun trauert die Schauspielerin um ihren geliebte Ehemann.