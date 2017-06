Schauspieler Roy Barraclough ist tot

Er war der Star in der Serie "Coronation Street" - nun trauert die Welt um Roy Barraclough. Der Schauspieler ist heute im Alter von 81 Jahren verstorben.

Roy Barraclough: Die genauen Todesumstände sind nicht bekannt

Die traurigen Neuigkeiten verkündete nun sein Agent Gavin Barker Associates. "Roy Barraclough ist im Alter von 81 Jahren nach einer kurzen Krankheit von uns gegangen", erklärt er. Auf Twitter trauern die Fans des Comedy-Stars um die TV-Legende. "So traurig", "Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans" und "RIP", schreiben sie in zahlreichen Kommentaren.

Roy Barraclough war ein gefeierter Comedy-Star

Bekannt war Roy Barraclough besonders durch sein Comedy-Talent. Den meisten ist er sicher durch die Serie "Coronation Street" bekannt. Dort war er 1972 das erste Mal zu sehen. Danach hatte er mehrere unregelmäßige Auftritte. Erst 1986 wurde er zum festen Bestandteil der Serie. Doch die Serie war nicht sein einziger Erfolg. Auch in den TV-Formaten "Sez Les", "Pardon my Genie", "The Dawson Watch", "The Channel Four Show" und vielen anderen wirkte Roy Barraclough mit.

Nun trauert die Welt um ein großes Talent.