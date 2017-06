Traurige Neuigkeiten aus Hollywood! Schauspieler und Choreograph Paul De Rolf ist tot. Der Australier strab bereits am Donnerstag im Alter von 74 Jahren an den Folgen von Alzheimer. Das berichtet nun das amerikanische Online-Magazin "The Hollywood Reporter".

Paul de Rolf machte sich als Filmstar und Choreograph einen Namen

Paul de Rolf war nicht nur als Schauspieler in Filmen wie "Die zehn Gebote" oder "Komödiantenkinder" erfolgreich. Auch als Choreograph startete er durch. So zum Beispiel in Spielbers "1941", "Petticoat Junction", "The Karate Kid II" und "The Beverly Hillbillies"-Serie. Paul de Rolf brachte u.a. auch "Wer ist hier der Boss"-Star Tony Danza das Tanzen in seinem Tanzstudio in L.A. bei.

Paul de Rolf hinterlässt seine Frau Dorothy und Tochter Chantal.