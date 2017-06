Schauspieler Wendell Burton ist tot

Schauspieler Wendell Burton wurde 1969 an der Seite von Liza Minnelli durch den Film "The Sterile Cuckoo" bekannt. Nun trauert die Welt um den Superstar. Der Darsteller ist im Alter von 69 Jahren verstorben.

Wendell Burton verlor den Kampf gegen den Krebs

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, verstarb Wendell Burton bereits am Dienstag in seinem Haus in Houston. Nach drei Jahren erlag er seinem Gehrintumor.

Wendell Burton: Von der Thteaterbühne vor die Kamera

Seine Schauspielkarriere begann Wendell Burton schon sehr früh. Noch als er in San Francisco aufs College ging, stand er auf der Theaterbühne. 1969 schaffte er dann den Durchbruch vor der Kamera. In dem Film "The Sterile Cuckoo" brillierte er beneb Superstar Liza Minelli. Der Beginn einer großen Karriere.

Danach drehte Wendell Burton noch zahlreiche Filme, u.a. "You're a Good Man, Charlie Brown", "Go Ask Alice" oder "Heat". Und auch in vielen Serien konnte man den Star bewundern. Er spielte z.B. in den Shows "Medical Center", "Room 222" oder "The New Dick Van Dyke Show" mit.