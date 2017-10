Schauspielerin Marie Gruber: Krebs-Schock

Es sind wirklich traurige Neuigkeiten. TV-Star Marie Gruber ist eine beliebte und erfolgreiche Schauspielerin in Deutschland. Sie brillierte bereits in Serien wie "Polizeiruf 110" und "Tatort" und überzeugte auch in vielen Filmen wie "Der Vorleser" und "Go Trabi Go". Doch nun wird bekannt, dass Marie Gruber einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen muss: Sie bekam die Schock-Diagnose Lungenkrebs!

Maria Gruber: Lungenkrebs

Wie ihre Agentin Martina Scherf gegenüber "Bild" erklärt: "Sie hat diese Volkskrankheit und nahm sich eine Auszeit. Im nächsten Jahr möchte sie wieder spielen." Aktuell soll sie sich in der Reha befinden. Doch "Bild" berichtet noch weiter.

Maria Gruber: Große Sorge

Wie angeblich Freunde und Kollegen gegenüber "Bild" erzählt haben sollen, sei Maria Gruber zu Hause in Berlin. Sie soll sich einer Palliativtherapie unterziehen. Diese Behandlung soll den Krebs nicht heilen, sondern die Symptome lindern. Wie es weiter heißt, soll der Krebs angeblich getreut haben.