Schießerei in Colorado - mehrere Tote!

Schießerei in Colorado - mehrere Tote!

Schock in Colorado: In dem US-Bundesstaat hat es eine Schießerei in einem Supermarkt gegeben!

Die Polizei hat einen "Walmart" umstellt. Davor sollen in dem Supermarkt Schüsse gefallen sein. Zwei Menschen sollen verstorben sein, eine Frau verstarb im Krankenhaus und es gibt viele Verletzte.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Lage ist noch völlig unübersichtlich und auch die Hintergründe der Schießerei sind noch nicht geklärt. Augenzeugen haben laut Medienberichten einen Schützen gesehen, der nach der Schießerei aus dem Supermarkt gerannt sein soll. Bisher hat die Polizei aber noch keine Personen festgenommen.