Schießerei in Wohnung - 8 Tote!

Schock in den USA: In der Nähe von Dallas im US-Bundesstaat hat sich in einer Wohnung eine Schießerei ereignet.

Bei der Schießerei sind laut mehreren US-Medien acht Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien alle getötet wurden. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei erschossen.

Zwei weitere Menschen wurden bei der Schießerei verletzt, heißt es weiter. Der Schütze soll laut „USA Today“ vor dem Haus einen Streit mit einer Frau gehabt haben. Der Täter folgte ihr danach und eröffnete in der Wohnung das Feuergefecht. Es seien mehrere Schüsse gefallen. Nähere Angaben liegen nicht vor.