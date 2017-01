"Schlag den Star": Der Nachfolger von Frank Buschmann steht fest

Frank Buschmann hat bei ProSieben aufgehört und ist zum Konkurrenzsender RTL gewechselt. Dort sollen mehrere Show-Projekte mit dem Kommentator anstehen.

Nach Stefan Raab hat ProSieben bei „Schlag den Star“ und „Schlag den Raab“ ein weiteres großes Gesicht verloren. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass auch Frank Buschmann den Sender verlassen wird.

Für die erste Ausgabe von „Schlag den Star“ in diesem Jahr hat ProSieben einen Ersatz gefunden. Elmar Paulke wird die Show künftig kommentieren, wie der Sender jetzt bekanntgegeben hat. Bekannt ist er vor allem durch die Darts-Übertragungen auf Sport1.

"Das Duell 'Eins gegen Eins' fasziniert mich bekanntermaßen seit vielen Jahren und exakt das macht auch 'Schlag den Star' zu einer einzigartigen Show. Zwei siegeshungrige Prominente, die sich vor den Augen der Nation duellieren, dabei an ihre Grenzen gehen, immer wieder über sich hinaus wachsen und für Überraschungen sorgen, versprechen beste Unterhaltung am Samstagabend“, freut sich Elmar Paulke auf seinen neuen Job. Elton wird weiterhin Moderator bleiben. Die erste Folge von "Schlag den Star" läuft in diesem Jahr am 18. Februar auf ProSieben.