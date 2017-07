Schlager-Legende Chris Roberts ist tot

Große Trauer um Schlager-Legende Chris Roberts! Der Sänger ist im Alter von 73 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben!

Chris Roberts: Die Ärzte gaben ihm eigentlich noch 6 Monate

Bereits am Sonntag starb Chris Roberts in der Berliner Charité. Schon länger litt der Musiker an Lungenkrebs, bekam einige Male Chemo-Therapien. Am Ende hatte der Krebs gestreut und die Ärtze gaben ihm noch 6 Monate. Doch nach nur drei Wochen vertarb der Star.

Chris Roberts: "Ich habe das Leben so sehr geliebt."

Wie die "Bild" berichtet, hinterließ Chris Roberts seinen Hinterbliebenen eine letzte Nachricht: „Ich habe das Leben so sehr geliebt und lebe immer noch gern. Aber es betrübt mich zutiefst, dass ich jetzt nicht mehr miterleben kann, wie sich meine Kinder und Enkelkinder entwickeln.“

Chris Roberts: Sein Hit "Du kannst nicht immer 17 sein" bleibt unvergesslich!

Chris Roberts war DER schlagerstra der 70er Jahre! Vor allem mit dem Hit "Du kannst nicht immer 17 sein" feierte Chris Roberts einen großen Erfolg. Bis heute ist der Song ein beliebter Klassiker. Nun trauert Deutschland um ein Mega-Talent!