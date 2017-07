Schlager-Star Tony Marony und Melany: Trotz Scheidung wieder ein Paar

Eigentlich wollten Schlager-Star Tony Marony und seine Melany getrennte Wege gehen - im April ließen sie sich nach sechs Jahren Beziehung scheiden. Doch genau das hat sie jetzt ganz nah zusammen gebracht. Sie sind wieder ein Paar. "Als die Ehe geschieden wurde, platzte bei uns der Knoten. Jetzt ist alles wieder gut!", sagte Melany zur "Bild"-Zeitung.

Grund für die Scheidung waren familiäre Streitigkeiten und weitere kleine Zankereien. Die würden heute jedoch nicht mehr allzu sehr ins Gewicht fallen, so Melany. Sie seien wieder glücklich und leben nun in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Nähe von Minden in Niedersachsen. Dabei war es nicht ihre erste Trennung. Bereits nach zwei Jahren gaben die Ex-Schwiegertochter gesucht-Kandidatin und der Entertainer das erste Mal bekannt, dass alles aus sei.

Wie jetzt, fanden sie jedoch auch damals wieder zueinander. So verwirrend das Hin und Her zwischen den beiden auch ist - eins ist klar: „Heiraten werden wir aber nicht mehr, so bekloppt sind wir nicht“, sagt Melany. Na, hoffen wir mal, dass das beide so sehen und es in Zukunft nicht doch wieder Zoff gibt...