Schockierender Bus-Unfall: 6 Kinder verletzt!

Schlimmer Unfall in Oberhausen! Ein Linienbus-Fahrer bemerkte am Sonntag Nachmittag einen Stau in der Stadt zu spät und krachte in einen Familien-Van!

Linienbus kracht in Familien-Van!

Der Fahrer eines VW Sharan saß mit seiner Ehefrau und vier Kindern im Auto, als der Bus hinten draufkrachte. Die vier Kinder im Alter zwischen 1 und 6 wurden leicht verletzt.

Auch im Bus wurden zwei Mädchen im Alter von 4 und 5 Jahren, sowie eine 16-Jährige und eine Frau verletzt.

Die Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht

Die verletzten Kinder wurden in Krankenhaus gebracht. Mittlerweile wurden sie nach eine ambulanten Behandlung nach Hause geschickt.

Der Schaden des Unfalls wird auf 5500 Euro geschätzt.