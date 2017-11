Schlimmster Heiratsantrag? Mann fragt schreiende Freundin in Achterbahn

Schlimmster Heiratsantrag? Mann fragt schreiende Freundin in Achterbahn

Diesen Heiratsantrag dürfte Fallon Worth so schnell nicht vergessen - höchstens verdrängen!

Die Amerikanerin bekam von ihrem Freund unlängst die Frage aller Fragen gestellt, doch statt Romantik kam bei Fallon Worth eher Todesangst auf!

Denn Freund Michael Garcia suchte sich für seinen Heiratsantrag nicht nur einen ganz besonderen Ort, sondern auch einen ganz besonderen Zeitpunkt aus, als er in einer anfahrenden Achterbahn um die Hand seiner in Panik schreienden Freundin anhielt.

In einem Video von dem Geschehen ist zu sehen, wie das Pärchen im US-Freizeitpark Magical Midway in Orlando in schwindelerregender Höhe im Fahrgeschäft "Sling Shot" sitzt.

Bereits vor der Abfahrt scheint Fallon Worth, die laut eigener Aussage an einer Achterbahnphobie leidet, mit den Nerven am Ende zu sein - als sich das Fahrgeschäft in Bewegung setzt, ist die junge Frau nahe dem Nervenzusammenbruch.

Doch während seine Freundin panisch schreit, nutzt Michael Garcia den Moment, um seiner ungläubigen Herzdame seine Liebe zu beteuern und um ihre Hand anzuhalten!

Bei Weitem kein spontaner Einfall, wie der Amerikaner gegenüber US-Medien erklärte: So installierte Michael Garcia vor der Fahrt eine Kamera über dem Sitz, sprach sein Vorhaben mit den Mitarbeitern des "Sling Shot" ab und arbeitete seit Wochen daraufhin, seine Freundin in die Achterbahn zu bekommen!

"Fallon hat totale Angst vor solchen Fahrten. Aber vor einigen Jahren konnte ich sie schon einmal zu etwas Ähnlichem überreden, und hinterher hat sie es geliebt. Ich hab einfach gehofft, dass das hier den selben Effekt auf sie haben wird“, erklärte Michael Garcia gegenüber dem "Mirror".

Wie weiter berichtet wird, ging der Plan des "Romantikers" auf: Fallon Worth sagte tatsächlich 'Ja'!

Ob der angehende Bräutigam die Hochzeit allerdings mitplanen darf, ist bisher unbekannt...