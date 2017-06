Schock! Coke Zero steht vor dem Aus

Steht Coke Zero vor dem Aus? Tatsächlich könnte es die beliebte Marke nach 12 Jahren bald nicht mehr geben.

Coca Cola Zero schmeckt fast wie das Original, beinhaltet aber keinen Zucker. Das Unternehmen hat nun aber an einer neuen Rezeptur gearbeitet. Der Konzern teilte mit, dass bald die neue Sorte „No Sugar“ eingeführt werden soll. Dafür soll aber die Coke Zero abgeschafft werden.

Die Marke „No Sugar“ soll der „normalen“ Cola vom Geschmack sehr ähnlich sein. „Wir denken, dass wir dem klassischen Geschmack von Coca-Cola so nah gekommen sind wie niemals zuvor“, sagt Roberto Mercadé, Coca-Cola-Vorsitzender in Australien.

Ab Mitte Juni soll es zwei Millionen Gratisproben in Australien geben. Wann es die neue Sorte auch in Deutschland geben soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Solange bleibt Coke Zero natürlich auch weiterhin im Sortiment.