Schock-Diagnose: Moderatorin Maria von Welser hatte einen Hirntumor!

Es ist eine Diagnose, die das Leben verändert! "ML Mona Lisa"-Moderatorin Maria von Welser gehört zu den angesehensten TV-Gesichtern Deutschlands. Sie ist eine preisgekrönte TV-Journalistin, Buchautorin und sitzt im Komitee von UNICEF. Jetzt erklärt Maria ganz offen von dem schlimmsten Tab in ihrem Leben: Bei ihr wurde ein Hirntumor entdeckt!

Maria von Welser: Die ersten Symptome kamen vor einem Jahr

Vor etwa einem Jahr traten die ersten Symptome auf, wie die "Bild" berichtet. Maria von Welser bemerkte, dass sie ihr rechtes Auge nicht mehr komplett öffnen konnte. Anschließend begann ihr rechter Mundwinkel runterzuhängen. Maria von Welser ging zum Arzt, doch der vermutete damals erst eine Art Gesichtslähmung als Folge einer Nervenerkrankung.

Doch als bald auch Schmerzen auf der rechten Seite des Halses auftraten, ging Maria von Welser zu einem Orthopäden. Ein MRT bestätige die furchtbare Befürchtung: Maria von Welser hatte einen Hirntumor.

Maria von Welser: "Man vergisst nie, dass da etwas im Kopf sitzt."

Maria von Welser zögerte nicht lange und ließ siuch bald operieren. „Die Risiken bei und nach der Operation habe ich gar nicht groß erfragt, ich hatte mich schon vorher selbst informiert. Damit musste ich irgendwie allein klarkommen, was sollte ich den Arzt da unnötig ausfragen. (...) Man vergisst nie, dass da etwas im Kopf sitzt. Und deshalb habe ich gesagt: Den nächst möglichen Termin, bitte“, so die Moderatorin gegenüber „Bild“.

Maria von Welser hat die OP gut überstanden

„Heute, fast eine Woche nach der OP, liege ich hier im Bett und bin schmerzfrei. Mein Auge schließt wieder, der Mund hängt nicht mehr. Das ist wirklich unglaublich! Am Mittwoch bekam ich schließlich den Wunderbefund aus dem Labor, dass der Tumor gutartig war. Da liefen mir Tränen der Erleichterung übers Gesicht. (...) Der Befund war wie ein neues Leben“, so Maria von Welser weiter. Jetzt will sie auch beruflich kürzer treten: "Ich will ruhiger und friedlicher werden und mehr zu Hause sein. Bis zum Sommer will ich außerdem keine Vorträge mehr annehmen und mich stattdessen mehr um meinen Mann und meine Enkeltochter kümmern. Und um mich! Einfach mehr leben, die Zeit genießen. Mein Mann ist 78 Jahre alt, wer weiß wie viel Zeit uns noch zusammen bleibt!“