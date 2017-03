Schock in Frankenthal: Mann greift wahllos Passanten mit Messer an

Am Sonntagabend hat ein 29-Jähriger mit einem Messer wahllos Menschen auf der Straße angegriffen! Die Tat ereignete sich im rheinland-pfälzischen Frankenthal, wo der Mann mit seiner Attacke vier Menschen leicht verletzte.

Wie die Polizei berichtete, sollen die Opfer leichte Schnittverletzungen davon getragen haben. Der Täter, bei dem es sich um einen ägyptischen Flüchtling handeln soll, konnte nach seinen Angriffen auf die Passanten festgenommen werden.

Der Attacke soll ein Streit mit einem Wirt in einer Bar vorausgegangen sein, weil der 29-Jährige die Zeche nicht zahlen wollte. Als der Wirt den Gast vor seinem Lokal zur Rede stellen wollte, zückte der Mann ein Messer und lief Richtung Innenstadt.

Messer-Attacke: Motiv des Täters bisher unklar

Auf dem Weg in die Innenstadt griff der 29-Jährige, der in einem nahgelegenen Asylbewerberheim leben soll, wahllos die Passanten an. Warum er die Menschen attackierte, ist bisher noch nicht bekannt.

Polizeisprecherin Sandra Giertzsch sagte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Aus unserer Sicht war das kein Amoklauf. Jetzt läuft die Befragung von diversen Zeugen. Erst dann haben wir ein klareres Bild der Lage."

Der Vorfall in Frankenthal ist nicht die erste Attacke der vergangenen Woche. Schon am Donnerstagabend kam es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einem Angriff, bei dem ein psychisch kranker Mann neun Menschen mit einer Axt verletzte.

Zudem sorgte die Suche nach dem Kindermörder Marcel Heße für Aufsehen, der erst den Neunjährigen Jaden und dann einen 22-Jährigen Bekannten umgebracht hatte.