Schock für Bayern: Manuel Neuer fällt komplett aus!

Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Die Mannschaft unterlag Real Madrid mit 2:4.

Nun folgt der nächste Schock für die Bayern: Manuel Neuer erlitt einen Bruch im linken Fuß. Der Torwart wird für die kommende Saison komplett ausfallen, wie die „Bild“ schreibt. „Manuel Neuer hat sich schwer verletzt, er wird acht Wochen ausfallen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Die Verletzung hat sich Manuel Neuer in der Verlängerung gegen Real Madrid zugezogen. Sobald die Mannschaft in München angekommen ist, wird Manuel Neuer untersucht. Erst vor drei Wochen musste Manuel Neuer am Fuß operiert werden und musste daher bei drei Bundesliga-Spielen pausieren.