Schock für Carmen Geiss! Darum weint sie vor der Kamera

Das ist zu viel für Carmen. In der neusten Vorschau auf "Facebook" von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ist zu sehen, wie die Power-Blondine zu Tränen gerührt ist. Der Grund: Ein Modeljob ihrer Tochter Shania. Carmen fällt es schwer, die 12-Jährige so erwachsen zu sehen.

Carmen Geiss verrät ihre Beauty-OPs

Shania modelt, Carmen weint

Ein Modeljob von Shania bringt Carmen vor der Kamera zum Weinen. Sie kann es nicht fassen, dass ihre Tochter schon so groß geworden ist. So sagt sie: "Du siehst halt nicht mehr aus wie ein Kind. Da habe ich ein Problem mit." Ebenfalls ist Carmen der Meinung, dass ihre Tochter zu jung für solche Jobs ist. Das sehen auch Carmens Fans so. Unter dem Post schreiben sie: "Man sie ist ein Kind!!! Unfassbar sie so rumlaufen zu lassen" oder "Und wann schickt Carmen die Tochter zum ersten Mal zum Schönheits-Chirurgen! So doof wie sie ist."

Shania beruhigt Carmen

Den Gefühlsausbruch ihrer Mutter nimmt Shania gelassen. Sie probiert ihre Mutter zu beruhigen. So sagt sie: "(...) Mama das ist nur, wenn ich Bilder mache. Wenn nicht bin ich immer noch zu Hause, Shania (...)." Ebenfalls ist die der Meinung: "Du musst dir keine Sorgen machen. Du wirst immer meine Mutter bleiben." Worte, die Carmen definitiv gerührt haben.