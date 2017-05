Schock für Donald Trump: Verlässt Ivanka das Weiße Haus?

Wegen ihrer Kunstsammlung stehen Ivanka Trump und Ehemann Jared Trump ziemlich in Kritik. Das könnte nun krasse Konsequenzen haben…

Bei der Regierungsstelle in den USA musste das Paar ihr Vermögen offenlegen. Dabei wurde die Kunstsammlung vergessen und haben damit einen großen Wert ihres Besitzes verschwiegen. Nun kommt auch noch raus, dass Icanka und Jared auch noch das Weiße Haus verlassen könnten.

Das Paar hat jedenfalls keine Pläne, längerfristig in Washington zu bleiben, wie die „New York Times“ schreibt – für Donald Trump wäre das wohl das ein weiterer Schicksalsschlag. Das will die Zeitung aus dem Umfeld des Paares haben.

Der Arbeitsweg wäre wohl eher weniger das Problem. Dennoch will Donald Trump die Familie alleine aus Imagegründen zusammenhalten. Beim Skandal um ihre Kunstsammlung ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Erst kürzlich ist die Familie auch noch in die Schlagzeilen geraten, weil der Präsidenten-Berater Kontakt zu einem russischen Offiziellen hatte. In Washington brechen jedenfalls unruhige Zeiten an und der nächste Skandal wird ganz sicher nicht lange auf sich warten lassen…