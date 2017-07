Der ZDF-„Fernsehgarten“ hat Kult-Status! Jeden Sonntag verfolgen Millionen Zuschauer die beliebte Fernsehshow mit Andrea Kiewel.

Am vergangenen Sonntag war jedoch alles anders. Als die Zuschauer 11:50 Uhr die neue Folge von dem ZDF-„Fernsehgarten“ sehen wollten, lief plötzlich Fußball. Der Grund: Das Spiel der DFB-Elf bei der Frauen-Fußball-WM musste am Samstagabend aufgrund eines Unwetters abgesagt werden und wurde am Sonntagmittag nachgeholt.

Das hatte zur Folge, dass der „Fernsehgarten“ ausfiel – zumindest vorerst. Denn 14 Uhr lief dann doch die neue Folge mit Andrea Kiewel vom Mainzer Lerchenberg. Die Moderation begrüßte dann unter anderem Marijke Amado, Bastiaan Johannes Ragas und Harry Wijnvoord. Dennoch war es für die Fans vorerst ein Schock, denn für viele Zuschauer ist der „Fernsehgarten“ am Sonntagvormittag ein Ritual geworden.