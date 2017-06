Schock-Geständnis: Helena Fürst hat ihr Baby verloren!

Helena Fürst hat es derzeit nicht einfach. Der TV-Star gab erst die Trennung von Ennesto Monte bekannt. Nun schockt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit der nächsten Nachricht!

Helena Fürst gestand bei Facebook traurig, dass sie ihr Kind verloren hat. „Im Übrigen habe ich schon vor einer Weile das Kind verloren. Einfach traurig alles“, schrieb Helena Fürst.

Bei den Fans stößt das allerdings auf wenig Verständnis. „War klar, dass es so kommt, ich finde es erbärmlich, dass man eine Schwangerschaft erfindet nur um in den Medien zu bleiben“, schreibt eine Userin. In einem anderen Kommentar heißt es: „Wie traurig es doch ist, zu sehen, dass diese Art Frau einen so eiskalten Satz in Bezug auf ein ungeborenes Kind schreibt.“