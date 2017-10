Schock in München: Mann verletzt acht Menschen mit Messer

Messer-Attacke in München!

In der Innenstadt der bayerischen Hauptstadt verletzte ein Mann am Samstagmorgen an mehreren Tatorten insgesamt acht Personen mit einem Messer.

Wie berichtet wird, soll es sich bei den Verletzten um sechs Männer, eine Frau und ein zwölfjähriges Kind handeln, die der Täter wahllos angegriffen habe.

Dank der Beschreibung von Augenzeugen konnten Einsatzkräfte rund drei Stunden nach der ersten Attacke einen Verdächtiger nach Fluchtversuchen in der Nähe der Ottobrunner Straße festnehmen.

Wie der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä bestätigte, habe die Polizei so gut wie keine Zweifel, dass es sich bei dem Festgenommenen um den Täter handele.

Bei dem Mann handele es sich um einen 33-jährigen Deutschen der unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Drogendelikten mehrfach vorbestraft sei.

Zudem leide der Angreifer unter psychischen Problemen, Hinweise auf einen politischen, religiösen oder terroristischen Hintergrund gäbe bisher nicht.

Für die Bevölkerung bestehe nun "keine Gefahr mehr“, versicherte die Polizei weiter.

Die Festnamhme erfolgte unter einem Großaufgebot von Einsatzkräften, bei dem Anwohner aufgerufen wurde, in ihren Häusern zu bleiben.