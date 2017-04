Schock-Nachricht: Leonard Freier liegt im Krankenhaus!

Große Sorge um Leonard Freier! Der "Bachelor" ist in einem Restaurant zusammengebrochen und liegt nun im Krankenhaus! Doch was ist passiert?

Jogging-Zusammenbruch: So geht es Leonard Freier

Leonard Freier muss im Krankenhaus bleiben

Am Dienstag ist Leonard Freier plötzlich in einem Restaurant in Berlin zusammengebrochen und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Das Management des TV-Junggesellen bestätigte nun den schlimmen Vorfall gegenüber "Proniflash". Der Grund für den Zusammenbruch soll eine Lebensmittlelvergiftung sein. Wie es heißt, soll Leonard Freier noch einige Tage in der Klinik bleiben und sich von dem Schock erholen. Er selbst hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert!

Leonard Freier: Es ist der zweite Zusammenbruch in kürzester Zeit!

Es ist nicht der erste Zusammenbruch, der die Fans von Leonard Freier schockiert! Erst vor wenigen Wochen brach der TV-Star in einem Park beim Joggen zusammen. Das Magazin "Closer" druckte die dramatischen Bilder. Zum Glück war Leonard Freier da aber nicht alleine! Ein Freund rief sofort den Notarzt, so dass der Bachelor sofort behandelt werden konte. Diagnose: Schwächeanfall. "Ich war beim Joggen im Park am frühen Abend nach einem langen Arbeitstag. Ich hatte die Nacht zuvor wenig geschlafen und an dem Tag auch wenig gegessen", so Leonard Freier gegenüber RTL.

Eigentlich wollte sich Leonard danach eine Auszeit nehmen. Das er nun schon wieder mit seiner Gesundheit kämpfen muss, ist wirklich traurig...