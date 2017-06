Schock! US-Polizisten erschießen schwangere Mutter von drei Kindern

Schock in den USA: In Seattle hat sich ein dramatischer Zwischenfall ereignet.

Dieser Fall sorgt in den USA für Empörung. Polizisten haben eine schwangere Mutter von drei Kindern erschossen. Die Afrikanerin hat davor selbst die Polizei wegen versuchten Einbruchs gerufen. Als die Beamten eintrafen, hatte die schwangere Mutter ein Messer in der Hand, um sich vor den Einbrechern zu schützen – doch die Polizisten haben auf die 30-Jährige geschossen! Die drei Kinder, welche sich auch in der Wohnung befanden, blieben laut der „Seattle Times“ unverletzt.

Die Trauer und Wut ist in den USA riesig. Zahlreiche Menschen besuchten eine Mahnwache für die Erschossene. Familienmitglieder glauben, dass ihre Hautfarbe eine Rolle gespielt haben soll und werfen den Beamten Rassismus vor. Gegen die Polizisten wurden Ermittlungen eingeleitet und wurden vom Dienst vorerst suspendiert.