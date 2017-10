Schock-Video: Mutter zieht ihr Kind über die Straße!

Wie kann eine Mutter so etwas tun? Eine Frau hat ihr Kind in England wie ein Hund durch die Straße an einer Leine gezogen. Die User sind über die schockierenden Bilder, die im Netz auftauchten, fassungslos.

Die 31-Jährige war offenbar mit der Erziehung völlig überfordert. Die Mutter bestätigte gegenüber der „Daily Mail“, dass ihr Kind ein Autist ist. Nun hat sie sich selber dazu geäußert. "Alle nennen mich nun eine schlechte Mutter. Dabei verstehen sie einfach nicht, wie schwer es ist, ein autistisches Kind alleine großzuziehen“, sagt sie.

Die „Erziehungsmethoden“, ihr Kind an einer Leine zu ziehen, ist ganz sicher keine Lösung. Mittlerweile hat sich die Polizei eingeschaltet und werten die Bilder der Überwachungskamera aus. Auch ein Nutzer drehte ein Video und veröffentlichte den Clip beim Kurznachrichtendienst Twitter.