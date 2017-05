Schockmoment: Luna Schweiger stürzt vom Pferd

Da hat Luna Schweiger noch einmal Glück gehabt! Die 20-Jährige nahm am Wochenende am Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg teil. Dabei sorgte sie für einen wahren Schockmoment.

Ein Beitrag geteilt von Luna Schweiger (@lunaxschweiger) am 25. Apr 2017 um 5:06 Uhr

Als ihr Pferd Koude über ein Hindernis springen wollte, blieb es hängen. Die Tochter von Til Schweiger konnte sich nicht mehr festhalten und fiel seitlich aus dem Sattel. Zum Glück konnte sie sich rechtzeitig abrollen und überstand den Sturz laut Bild ohne Verletzungen. Auch Koude geht es gut.

Zum Schluss konnte Luna trotzdem den achten Platz belegen und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 30 Euro.