Tödliche Gefahr: Ikea ruft beliebtes Produkt zurück - schon 8 Tote!

Ikea ruft eine beliebte Kommode zurück – insgesamt sind 29 Millionen Produkte betroffen!

In diesem Jahr ist bereits das achte Kind durch eine Kommode von Ikea ums Leben gekommen. Bei unsachgemäßer Befestigung an der Wand konnten die Kommoden leicht umkippen und stellt daher eine tödliche Gefahr dar. Insbesondere für Kinder können die Schränke gefährlich werden.

Erst in diesem Jahr ist ein Kind gestorben, nachdem eine solche Kommode auf ihn kippte. Die Eltern machten Ikea dafür verantwortlich: Sie sind der Meinung, dass der Möbelriese nicht genügend über das Risiko informiert hätte.

Schon im Juni hatte Ikea eine Rückrufaktion gestartet. Jetzt ruft das Unternehmen weitere Kommoden und Truhen zurück – das gilt bisher aber nur in den USA und Kanada. In Deutschland werden Kunden aufgefordert, die Kommoden genau nach der Gebrauchsanleitung an der Wand zu befestigen.