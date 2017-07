Schon so groß! Tanja Tischewitschs Kleiner Ben kommt in den Kindergarten

Wow, ist der aber groß geworden!

Vor rund anderthalb Jahren erblickte der kleine Ben das Licht der Welt und machte Tanja Tischewitsch und ihren damaligen Freund Thomas zu stolzen Eltern.

Seitdem schwebt die ehemalige Dschungelcamperin im siebten Mamahimmel und postet per Social Media regelmäßig zuckersüße Schnappschüsse von ihrem kleinen großen Mann.

Auf Facebook gab Tanja Tischewitsch jetzt ein Update über ihren Ben und erklärte, dass bald ein großer Schritt ansteht: Ihr süßes Söhnchen kommt in den Kindergarten!

Und wie die junge Mutter erzählt, wurde dieser ganz besonders gründlich ausgewählt:

"Das ist ein sehr, sehr guter Kindergarten, Thomas hat sich den ausgesucht. Das ist so ein Kindergarten, da sprechen die Kinder Deutsch und Englisch, was ich sehr wichtig finde", so die 27-Jährige.

Sogar Mathematik und Werkarbeiten würden auf dem Kindergartenplan stehen, wie Tanja Tischewitsch weiter erklärt:

"Das ist eben so ein High-Society-Kindergarten."

Das klingt, als ob dem kleinen Ben eine aufregende Zeit in seinem neuen Kindergarten bevor steht!