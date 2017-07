In den vergangenen Wochen wurde Mallorca von mehreren Gewalt-Attacken erschüttert. Nun gab es schon wieder einen brutalen Angriff!

Ein deutscher Tourist wurde auf der Insel ins Koma geprügelt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Der Zwischenfall geschah demnach am Donnerstag vor einem Schnellimbiss.

Ein 45-Jährige hat auf Mallorca eine Frau belästigt. Der deutsche Tourist ging dazwischen und wurde anschließend verprügelt. Mit dem Kopf knallte er dann auf dem Boden. Danach kam er sofort in ein Krankenhaus.

Der Täter konnte kurz darauf festgenommen werden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Immer wieder kam es in den vergangenen Tagen zu brutalen Attacken auf Mallorca – erst gab es eine Schießerei in einem Cafe und erst kürzlich einen Angriff mit einem Hammer.