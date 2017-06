Schon wieder: Pietro Lombardi überrascht mit neuer Frisur

Langsam aber sicher scheint Pietro Lombardi sich von seinem Markenzeichen zu verabschieden. Während man ihn in der Vergangenheit stets mit Cappy sah, traut der 25-Jährige sich inzwischen auch mal ohne Kopfbedeckung vor die Kamera.

Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) am 22. Jun 2017 um 8:12 Uhr

Das neu gewonnene Selbstbewusstsein scheint durch seine stets wechselnden Haarschnitte entstanden zu sein. Seine aktuelle Frisur findet der Sänger sogar so gut, dass er sie direkt seinen Fans präsentieren musste. Auf seinem Instagram-Account postete der Sänger einen Schnappschuss von sich und schrieb dazu: "Wo ist die Mütze? Danke, an meinen Bro Deniz. Was er in den letzten drei Monaten mit meinen Haaren gemacht hat, ist echt krass."

Pietros Haare wirken nicht nur wahnsinnig voll, sondern durch den perfekten Seitenscheitel auch top frisiert. „OMG, das sieht so verdammt gut aus! Jetzt kannst du die Cap auch mal weglassen“, schwärmt ein begeisterter Fan in den Kommentaren. Ob wir den ehemaligen DSDS-Gewinner jetzt wohl häufiger ohne Mütze sehen werden?