Schrecklich! Mann entführt und missbraucht Mädchen (11)

Einfach nur grausam! Ein Autofahrer hat sich in Wiesbaden an einem Mädchen vergriffen. Er hat die 11-Jährige entführt – danach missbrauchte er sie sexuell.

Der schreckliche Vorfall geschah an einer Bushaltestelle in Limbach. Dort wurde das Mädchen gekidnappt und fuhr mit ihr in ein Waldstück. Dort hat sich der Täter an ihr vergriffen.

Anschließend nahm er das Mädchen wieder in seinem Auto mit und fuhr sie zur Schule – dort setzte er sie ab. Dann wurde sofort die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer (0611) 345-3201 melden.