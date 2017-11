Schrecklich! Junge (14) vergewaltigt Huhn zu Tode

Was ging nur bitte in diesem Teenager vor? Ein 14-Jähriger soll ein Huhn vergewaltigt haben. Kurz danach starb das Tier an den Folgen der brutalen Misshandlung.

Ein Anwohner aus Pakistan habe den Jungen beschuldigt, sein Huhn vergewaltigt zu haben. Kurz danach wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Besitzer habe die Ermittler alarmiert, als er gesehen habe, wie der Teenager das Tier entführt habe.

Danach soll er sich an dem Huhn vergangen haben. Laut dem "Mirror" soll der 14-Jährige die Tat gestanden haben. "Der Täter habe aus sexueller Frustration gehandelt", erklärte ein Polizeisprecher. Wegen "sexuellem Missbrauch von Tieren" und "Tötung" muss sich der Teenie nun vor einem Gericht verantworten.