Schrecklicher Liebeskummer: Rocco Stark kann nichts mehr essen

Gerade erst bestätigte Rocco Stark, sich von seiner Freundin Nathalie getrennt zu haben. Schweren Herzens gab er bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen müssten.

Doch diese Entscheidung macht dem 31-Jährigen richtig zu schaffen. Vor lauter Trennungsschmerz bekommt er nämlich einfach keinen Bissen mehr herunter. "Wahnsinn, Liebeskummer, du hast es drauf. Drei Tage nichts gegessen, 4 kg abgenommen... da kann kein Sport mithalten...", schrieb er nun in seiner Instagram-Story.

Obwohl der Schauspieler versucht, stark zu bleiben, trifft ihn das Liebes-Aus wohl sehr. In seinem Trennungs-Post verriet der junge Vater, dass er glaubte, in Nathalie die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Nun muss er sich plötzlich an den Alltag ohne die brünette Schönheit gewöhnen. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser!