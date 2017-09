Schwanger auf Krücken: Fans in Sorge um Cathy Hummels

Nachdem die hübsche Spielerfrau erst vor Kurzem verkündet hatte, mit ihrem Liebsten Mats Hummels den ersten Nachwuchs zu erwarten, sorgte sie jetzt mit einem Foto auf Instagram für Sorgenfalten bei ihren Followern.

Mit sportlicher Kleidung steht die werdende Mama auf der Straße und lächelt in die Kamera - soweit so gut, wäre da nicht die Krücke in der Hand der 29-Jährigen!

"Zurück nach Hause mit meinem neuen besten Freund", schreibt Cathy Hummels mit einem lachenden Smiley zu dem Krücken-Foto und erklärt in den Kommentaren tapfer:

"Es ist eine Entzündung oder ein eingeklemmter Nerv. Man weiß es nicht genau. Es tut sehr weh, vor allem beim Gehen. Aber das wird bestimmt bald besser, nur solange brauche ich etwas Stütze."

Klar, dass ihre Fans die Spielerfrau gleich mit Geneungswünschen überhäufen!

Tja, bleibt zu hoffen, dass die werdende Mutter bald wieder ganz ohne Gehhilfe auf den Beinen ist!