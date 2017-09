Schwangere Prinzessin Madeleine: Traurige Nachrichten

Was mutet sie der kleinen Leonore nur zu?

Eigentlich lebt Prinzessin Madeleine (35) von Schweden in London. Trotzdem schickt sie jetzt ihre Tochter auch in Stockholm in den Kinderhort. Zwei Kindergärten in zwei Ländern – was mutet sie der kleinen Leonore (3) nur zu?

Diese Nachricht überraschte viele Schweden

Seit Mitte August besucht Prinzesschen Leonore einen Hort im feinen Stadtteil Östermalm. „Leonore soll hier gleichaltrige Freunde finden“, so Hofsprecherin Margareta Thorgren. Doch genau da beißt sich der Hund in den Schwanz: Denn wenn die Prinzessin endlich Anschluss gefunden hat, muss sie auch schon wieder weg von ihren neuen Kameraden! Ende September geht Madeleine zurück nach London. Und auch dort ist Leonore in einem Kindergarten angemeldet.

Heute hier, morgen dort – tut das den Kleinen gut?

Nein, sagen Psychologen: Kinder in diesem Alter leben im Hier und Jetzt und da, wo es ihnen gefällt und wo sie sich eingelebt haben, wollen sie bleiben. Madeleine muss sich also bald entscheiden, wo sie mit ihrer Familie dauerhaft wohnt.

Zumal Madeleine jetzt sogar wieder schwanger ist! Mit einem dritten Kind wird der Stress sogar noch größer - ein fester Wohnsitz wäre zum Wohle aller Kinder sicher eine gute Entscheidung...