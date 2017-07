Schwangere Sarah Nowak: Fiese Alkoholvorwürfe

Solche Anschuldigungen hört keine werdende Mama gerne...

Sarah Nowak ist zum ersten Mal schwanger: Zusammen mit ihrem Liebsten Dominic freut sie sich auf ihren süßen Nachwuchs.

Das Model könnte wohl glücklicher kaum sein - wären da nicht die fiesen Anschuldigungen, denen sie sich in ihren Social Media-Kanälen immer wieder ausgesetzt sieht...

Weil sich die hübsche Blondine im Urlaub in Kroatien sehr ausgelassen oder mit einem Cocktail in der Hand fotografieren ließ, hagelt es von einigen besorgten Followern jetzt Vorwürfe, die werdende Mama würde in der Schwangerschaft trinken!

In ihrem neusten YouTube-Video nahm Sarah jetzt ein für allemal Stellung zu den Anschuldigungen und zeigte sich sichtlich getroffen.

Sarah Nowak reagiert geschockt auf die Alkohol-Vorwürfe YouTube / Sarah Nowak

"Solche Anschuldigungen, das finde ich eigentlich am Schlimmsten!", erklärte die 26-Jährige und stellte klar:

"Warum sollte ich Alkohol trinken - bitte, Leute! Ich bin keine 15 mehr!"

Bleibt zu hoffen, dass für Sarah Nowaks Fans das Thema Alkohol in der Schwangerschaft damit geklärt wäre und die werdenden Eltern ihren Babymoon in der Sonne ab jetzt in vollen Zügen genießen können!