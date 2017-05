Die britische YouTuberin Sophie Emma Rose ist tot. Sie starb am Montag bei einem Rollerunfall in Thailand. Besonders tragisch: Die 41-Jährige war hochschwanger!

Berichten zufolge war Sophie Emma Rose zusammen mit ihrem Freund Danny Glass in Phuket auf einem Roller unterwegs. Als dieser ein parkendes Auto umfuhr, soll der Roller von einem Lkw erfasst und die junge Frau von dem Truck erdrückt worden sein. Die Mutter und ihr Ungeborenes starben noch am Unfallort. Ihr Freund erlitt leichte Verletzungen.

Shaye "fishing" and my #22weekspregnant #belly #bump at the #beach Ein Beitrag geteilt von Sophie (@sophiesjoy) am 16. Apr 2017 um 6:41 Uhr

Die Britin wurde in ihrer Heimat als Befürworterin des Stillens bekannt. Auf ihren YouTube Accounts lud sie regelmäßig Videos zu diesem Thema hoch und informierte ihre Follower in Vlogs über ihre zweite Schwangerschaft. Einen Tag vor dem schrecklichen Unglück veröffentlichte sie ein Video, in dem sie von einem Familienbesuch erzählte. Gemeinsam mit ihrem 5-Jährigen Sohn und ihrem Freund lebte die Vloggerin in Thailand.

Sophie Emma Rose: In England wurde sie als Befürworterin des Stillens bekannt

Ihre regelmäßigen Updates verfolgten über 30.000 Follower. Aufmerksamkeit erregte sie in Großbritannien mit der Aussage, dass sie ihren Sohn bis zum 8. Lebensjahr stillen werde. Mit ihren Videos wollte Sophie Emma Rose der Stigmatisierung des Stillens entgegenwirken.

Bumpy shot on the rocks at Banana beach today. Having a bit of child free time Ein Beitrag geteilt von Sophie (@sophiesjoy) am 6. Mai 2017 um 3:34 Uhr

In einem bewegenden Video berichtete Danny Glass der Öffentlichkeit von dem tragischen Verlust seiner Freundin. "Ich vermisse sie so sehr. Jemand soll mich aus diesem Albtraum aufwecken", sagt der 29-Jährige unter Tränen. "Sie erwartete ein Kind von mir in drei Monaten. Sie bedeutete mir die Welt."

Besonders hart ist es für den kleinen Sohn der Vloggerin: "Die Person, die mir am meisten leid tut, ist Shaye, der gerade einmal 5 Jahre alt ist. Ich musste ihm erklären, dass seine Mutter tot ist und nicht mehr zurückkommt.“