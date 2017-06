Schwerer Straßenbahn-Unfall in Berlin: Mehrere Verletzte!

Schlimmer Unfall in Berlin. An der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße sind zwei Trams der Linien M10 und M2 zusammengestoßen. Bei dem Straßenbahn-Unfall gab es mehrere Verletzter, wie „B.Z.“ berichtet sollen mindestens 8 Menschen verletzt worden sein. Davon sieben Personen nur leicht, eine Person jedoch schwer. Die Feuerwehr Berlin informierte via Twitter: „#Straßenbahnunfall in #prenzlauerberg, mehrere Schwerverletzte. Unser Pressedienst ist ebenfalls auf dem Weg zur Einsatzstelle“. De Linien wurden umgehend umgeleitet.

#Straßenbahnunfall in #prenzlauerberg, mehrere Schwerverletzte. Unser Pressedienst ist ebnfalls auf dem Weg zur Einsatzstelle — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 29. Juni 2017