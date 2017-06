Schwerer Sturz: Phil Collins wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

Riesen Schock für alle Phil Collins Fans! Der Musiker ist Mittwoch Nacht auf dem Weg zur Toilette schwer gestürzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Phil Collins musste am Kopf genäht werden!

Bei dem Sturz zog sich der Musiker eine Kopfverletzung zu und musste in der Klinik genäht werden. Ein Sprecher von Phil Collins erklärt, wie es zu dem Unfall kam: "Phil leidet durch eine Rückenoperation am sogenannten Spitzfuß, was ihm das Laufen erschwert. Er ist in der Nacht aufgestanden, um zur Toilette zu gehen, ist in seinem Hotelzimmer ausgerutscht und schlug sich den Kopf an einem Stuhl auf. Dann wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine tiefe Wunde ziemlich nah am Auge genäht wurde. Jetzt erholt er sich."

Phil Collins ist auf dem Weg der Besserung

Mittlerweile geht es Phil Collins wieder gut. Doch er muss für 24 Stunden zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Sein Konzert in der Royal Albert Hall in London muss deswegen ausfallen. "Phil tut es wirklich leid und er dankt seinen Fans. Er hatte eine fantastische Woche mit seinen ersten Shows seit zehn Jahren und kann den Leuten nicht genug für ihre warmen Reaktionen danken. Er freut sich, bald zurückzukehren", erklärt sein Sprecher weiter.