Schwiegertochter gesucht: So trauern die Fans um Irene Fischer

Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Der Schock der Reality-TV-Fans sitzt aber bereits tief. Irene Fischer, bekannt geworden als Mutter der "Schwiegertochter gesucht"-Kulkandidatin Beate, ist im Alter von 64 Jahren verstorben.

Die Anteilnahme im Internet ist groß. Besonders eine Sache besorgt viele Fans.

"Ob Beate das verkraften wird?"

"Auch von mir mein Beileid. Beate muss jetzt stark sein."

"Das ist für Beate sicherlich sehr schwer. Ich wünsche ihr viel Kraft."

Der Tenor der Beleidsbekundungen ist ziemlich deutlich. Viele machen sich große Sorgen um Beate. In den Folgen von "Schwiegertochter gesucht" war deutlich zu erkennen, wie eng die Beziehung von Mutter und Tocher war. Für Beate wird sich ihr Leben nun radikal verändern. Die wichtigste Person in ihrem Leben ist nicht mehr da. Und das ist auch der Gedanke, der die meisten an diesem Todesfall beschäftigt.