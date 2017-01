Das muss der schlimmste Tag im Leben von Beate Fischer gewesen sein, der Star aus „Schwiegertochter gesucht“ musste am Dienstag Mama Irene zu Grabe tragen. Irene Fischer, die ebenfalls ein bekanntes und auch beliebtes RTL-Gesicht war, verstarb völlig überraschend vergangene Woche an einer Lungenentzündung. Ein Schock für Beate, die gemeinsam mit ihrer ein fester Bestandteil der RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ war und natürlich ihren Vater, den Ehemann von Irene. Sie wurde nur 64 Jahre alt.

Die Beerdigung von Irene Fischer fand im kleinen Kreis statt

Die Beerdigung fand nun im relativ kleinen Kreis am Dienstag im bayrischen Vorderfreundorf in Grainet statt. Der engsten Kreis versammelte sich, um Irene die letzte Ehre erweisen, wie die „Passauer Neue Presse“ berichtet. Presse war allerdings trotzdem anwesend, schoss Fotos von der trauernden Beate Fischer und ihre Vater und veröffentlichte diese. Immerhin hat RTL ein Blumengesteck geschickt, Vera Int-Veen wohnte der Trauerfeuer jedoch nicht persönlich bei. Der katholische Gottesdienst für Irene Fischer fand in der städtischen Pfarrkirche statt, anschließend wurde die Urne mit der Asch von Irene auf dem angrenzenden Friedhof beigesetzt. Beate Fischer und ihr Vater Gerd nahmen sich einen Moment, um alleine am Grab ihrer geliebten Mutter und Ehefrau innezuhalten und Abschied zu nehmen.

Wie es nun mit Beate Fischer weitegehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Es ist wohl eher fraglich, ob sie auch weiterhin versucht bei „Schwiegertochter gesucht“ den Mann fürs Leben zu finden. Denn ohne Mama Irene fehlt etwas, das kultige Mutter-Tochter-Gespann war einfach unschlagbar.