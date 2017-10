Schwiegertochter gesucht: Tutti wird zum Mobbingoper

Es hätte so romantisch werden können, wäre da nicht Olivers Mutter. Quotenliebling Tutti musste sich in der neusten "Schwiegertochter gesucht" Sendung harten Anfeindungen ihrer potenziellen Schwiegermutter stellen. Vor allem Tuttis Figur stand dabei im Fokus.

Oliver schenkte Tutti sein Herz

Der Bäckereilehrling Oliver schenkte Tutti sein Herz, zumindest in Form eines Kuchens. Der Junggeselle wollte seine Angebetete mit einem romantischen Picknick überraschen. Ein selbstgebackener Kuchen in Herzform sollte das Highlight ihres Ausfluges werden. Die Mutter von Oliver machte dem 20-Jährigen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Während beim Backen erste Zärtlichkeiten ausgetauscht wurden, herrschte beim Picknick Eiszeit.

"Schwiegertochter gesucht"-Beate: Beleidigt von Schwiegermutter!

Olivers Mutter schlägt gegen Tutti

Olivers Mutter entschied sich ebenfalls dazu, ihren Sohn und Tutti beim Picknick zu begleiten. So wurde aus dem romantischen Date eine "Antwort-Frage-Stunde" für Tutti. Während der 20-Jährige auf Wunsch der Mutter spazieren gehen musste, kam Tutti ins Kreuzverhör. Angefangen bei ihrer Figur, bis hin zum Einkommen und ihren Zukunftsplänen mit Oliver. Die Mutter ließ kein Thema aus. Die schlagfertige Tutti konterte selbstbewusst. Olivers Mutter schien wenig begeistert. Der unschuldige Junggeselle bekam von den Differenzen der beiden Frauen nicht viel mit. Er ist nach wie vor der Meinung, dass sich seine Mutter und Tutti blendend verstehen würden. Tutti übte erste Kritik an der "Mutter-Sohn-Beziehung". So thematisierte sie das geringe Durchsetzungsvermögen von Oliver gegenüber seiner Mutter. Wie lange sich Tutti die Sticheleien der "Helikoptermutter" noch gefallen lässt, werden die nächsten "Schwiegertochter gesucht"-Folgen zeigen.