"Schwiegertochter gesucht": Tutti wurde abserviert

Für die dralle Blondine Tutti war gestern Abend die Suche nach der großen Liebe beendet. In der neusten Folge von "Schwiegertochter gesucht" entschied sich ihr Angebeteter Oliver dazu, die 17-Jährige nach Hause zu schicken. Er habe sich nicht in Tutti verliebt.

Liebesaus für Tutti am Badesee

Ein Ausflug zu einem Badesee sollte über die Zukunft von Oliver und Tutti entscheiden. Während sich der zierliche Oliver bereits alleine im Wasser vergnügte, kam seine Angebetete dazu. Obwohl die Blondine keine Seen mag, nahm sie den Ausflug für Oliver gerne auf sich. Dass dort jedoch ihr letztes Date mit dem 19-jährigen Bäckereilehrling stattfinden würde, war ihr vorher nicht bewusst. Oliver gestand ihr, dass er nicht in sie verliebt sei.

Schwiegertochter gesucht: Tutti wird zum Mobbingoper

Oliver bringt die Fakten auf den Tisch

Schon vor dem gemeinsamen Ausflug muss Tutti bewusst gewesen sein, dass zwischen ihr und Oliver etwas nicht stimmen würde. So fragte sie ihn: "Mir ist aufgefallen, dass wir nicht mehr Händchen an Händchen laufen, erzählst du mir den Grund?". Olivers Antwort fiel kurz und schmerzlos aus. So entgegnete er: "Ich habe leider keine Gefühle für dich.“ Obwohl Tutti durch Olivers Worte tief verletzt wurde, ließ sie sich ihren Schmerz nicht anmerken. Eine weitere Erklärung von Oliver gab es nicht.

Tutti gibt die Hoffnung nicht auf

Nach ihrem Liebesaus schöpft Tutti neue Hoffnung. Trotz ihres Liebeskummers ist sie zuversichtlich. So sagt sie: "Meine Pläne für jetzt sind, ich werde weiter auf der Suche bleiben, oder vielleicht findet auch mich einer." Wir wünschen dem Quotenliebling jedenfalls viel Erfolg.