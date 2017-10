Schwiegertochter gesucht: Wolfgang Petry Double Martin ist untreu!

Nachdem Martin eine seiner drei Kandidatinnen abservierte, outete er sich als untreu. Seine drallen Herzdamen ließen sich davon allerdings nicht abschrecken. So war es jedenfalls in der neusten Folge der Kultserie "Schwiegertochter gesucht" zu sehen. Während Martin noch alle drei Kandidatinnen damit beauftragte, Fanschilder für sein nächstes Konzert zu basteln, durften ihn nur noch zwei begleiten. À la Heidi Klum hatte Martin nur zwei Konzertkarten in seiner Hemdtasche versteckt. Die dritte musste gehen.

Mit Martin durch die Musikhölle

Seine zwei übrig gebliebenen Groupies durften den pseudo-Star mit auf sein Konzert begleiten. Zu schlechten Wolfgang Petry Performances brachte Martin seine drallen Begleitungen zum beben. Der Rest des Publikums schien eher unbegeistert. Das war Martin jedoch egal. Er sang sich so in Rage, dass er seine Damen mit auf die Bühne holte und sich von beiden Seiten ein Küsschen abholte. Ein für ihn ganz normaler Vorgang.

Schwiegertochter gesucht: Tutti wird zum Mobbingoper

Martins untreue-Outing

Wer während Martins Auftritt noch nicht das TV-Programm wechselte, kam in den Genuss von Martins untreue-Geständnis. So erklärte er seinen Herzdamen: "Küssen hier und da ist normal. Ich bin ganz offen und ehrlich, es kann auch manchmal mehr passieren. Da steckste nicht drin wenn es sich anbietet...". Seine Anwärterinnen ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und wollen weiter um Martins Herz kämpfen. Der Liebeswahn zu Martin kennt anscheinend keine Grenzen.